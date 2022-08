Julius Randle, Jalen Brunson e Obi Toppin hanno perso di 13 in un torneo estivo

In attesa di scoprire cosa saranno i New York Knicks della prossima stagione, i tifosi della franchigia della Grande Mela non possono certo essere entusiasti delle prestazioni dei propri giocatori nei tornei estivi. Nelle scorse ore Julius Randle, il nuovo arrivato Jalen Brunson e Obi Toppin si sono uniti per giocare una partita al Pro City Hoops e hanno perso di ben 13 punti.

Ovviamente la notizia ha fatto scalpore: non è frequente che una squadra che schiera un giocatore NBA (qui addirittura tre) perda una partita in cui molto spesso gli avversari non sono nemmeno dei professionisti. Il risultato finale è stato di 110-97.

A Pro City Hoops team that had Julius Randle, Jalen Brunson, and Obi Toppin lost by 13 points to a bunch guys that have to wake up to their 9-5 job tomorrow. Knicks down BAD @BarstoolNYC pic.twitter.com/GmWuZfpDzn — Barstool Sports (@barstoolsports) August 9, 2022

Toppin è stato il top scorer con 25 punti, Brunson ne ha aggiunti 21 e Randle 18, per un totale di 59 punti sui 97 di squadra. Nella formazione avversaria Jordan Aaron e Jordan Washington, entrambi ex giocatori NCAA e non più professionisti, hanno segnato invece 40 punti a testa.

The Knicks trio of Obi Toppin (25 PTS), Jalen Brunson (24 PTS) & Julius Randle (18 PTS) put on a show at the Pro City NYC Playoffs. But ended up losing by 13 to a team with Jordan Aaron (40 PTS) & Jordan Washington (40 PTS) (Via @KnicksFanTv) pic.twitter.com/UjmrsrQp3n — Ballislife.com (@Ballislife) August 9, 2022