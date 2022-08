Marcel Ponitka non convocato dalla Polonia: dà la colpa al fratello Mateusz

Marcel e Mateusz Ponitka sono due fratelli, giocatori polacchi di ottimo livello. Marcel, 24 anni, gioca in Liga a Zaragoza, mentre Mateusz, 28 anni, è invece più affermato: attualmente è free agent ma nelle passate 3 stagioni ha disputato l’EuroLega con lo Zenit San Pietroburgo.

I due fratelli sono ora protagonisti di una diatriba familiare che ha visto Marcel Ponitka escluso dai convocati della Polonia per Eurobasket 2022. Secondo lui, la colpa sarebbe proprio del fratello Mateusz, capitano della Nazionale. Intervistato da TVP Sport, il giocatore di Zaragoza ha dichiarato:

Mateusz non mi accetta in squadra e non vuole assolutamente lavorare con me per il successo della Nazionale. Non so perché non sia stato convocato, ma penso sia per la scarsa accettazione da parte del capitano [il fratello, ndr] nei miei confronti, è lui che pone le condizioni sulla questione.