Justin Johnson, Reggio Emilia: “Caja molto duro con me, mi serviva”

Justin Johnson vestirà la maglia della Unahotels Reggio Emilia per la seconda stagione consecutiva. Il centro americano ha raccontato della sua prima esperienza in Italia in un’intervista al “Resto del Carlino“.

Johnson ha parlato molto del rapporto con Attilio Caja, diventato allenatore della Unahotels nel mese di Marzo.

“É stato molto duro con me, ma era quello che serviva per farmi crescere.

Ha grande esperienza, allena da un sacco di anni qui in Europa e sa perfettamente quello che serve in questi campionati.

Quello che vi posso dire è che credo di essere migliorato tanto sotto di lui, soprattutto in difesa, e la comprensione del gioco per me è stata più semplice.”

In estate si sono presentate anche diverse opportunità per cambiare squadra:

“Ho avuto chiamate da altre squadre, ma anche con il mio agente abbiamo deciso di tornare qui per continuare il percorso intrapreso.”

Una stagione promettente quella che si prospetta per Johnson, che durante la pausa si è allenato per presentarsi in ottima forma per il ritiro e la pre-stagione:

“Ho lavorato tantissimo sul mio corpo, ho perso 8 chili rispetto all’anno scorso e ho mantenuto la massa muscolare facendo pesi nella palestra della mia università.

Se il campionato iniziasse anche tra qualche ora, mi sentirei pronto e in perfetta forma per scendere in campo.”