Summer League finita per Jalen Suggs

Prima Green, adesso Suggs. La Summer League perde un altro dei suoi protagonisti dopo l’infortunio che ha costretto la seconda scelta assoluta a rinunciare al torneo di Las Vegas.

Jalen Suggs, quinta scelta degli Orlando Magic all’ultimo Draft, ha rimediato una distorsione all’alluce del piede sinistro nella partita giocata lo scorso giovedì contro i Boston Celtics. A titolo precauzionale Suggs e i Magic hanno deciso di non forzare il rientro in Summer League dopo gli esiti della risonanza.

Suggs chiude in anticipo il torneo con 15.3 punti e 6.3 rimbalzi di media.

During the first half against Boston yesterday, Magic say guard @jalensuggs suffered an injury to his left thumb. An MRI conducted today confirmed a left thumb sprain.

As a precautionary measure, Suggs will be sidelined for the remainder of NBA Summer League.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) August 13, 2021