Kai Jones starà lontano dagli Hornets per un po’ dopo le sue “pazzie” sui social

L’estate di Kai Jones è stata molto particolare. Fino a luglio non si era molto sentito parlare di questo centro degli Charlotte Hornets, scelto con la 19° chiamata assoluta nel 2021 ma sceso in campo solo 67 volte in due anni con 2.7 punti di media. Di Jones si è iniziato a parlare quando, in Summer League, ha avuto il merito di posterizzare Wembanyama alla sua prima partita con gli Spurs. Poi il giocatore di Charlotte si è però reso protagonista di alcuni comportamenti strambi, sicuramente eccentrici, sui social.

A inizio settembre Jones, in una diretta Instagram, aveva parlato del suo futuro agli Hornets escludendo categoricamente la possibilità di essere scambiato, il tutto sicuramente in uno stato d’animo un po’ su di giri.

"If I get that call on my phone, I will have my bye, but I don't think that's gonna happen anytime soon."

Kai Jones appears to be saying on his IG Live that the Hornets will not trade him 🤔pic.twitter.com/7ZBPfYloEf

