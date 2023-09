Josh Primo torna in NBA: firma con i Los Angeles Clippers

Dopo un anno lontano dai campi per le accuse di esibizionismo da parte di diverse donne, compresa la psicologa dei San Antonio Spurs, Josh Primo si prepara a tornare in NBA. Il giocatore ha trovato un accordo per un two-way contract con i Los Angeles Clippers. Sarà quindi un passo indietro, visto che Primo era considerato un talento in rampa di lancio dopo la prima stagione agli Spurs.

Prima di poter tornare in campo però Primo dovrà scontare una sospensione di 4 partite proprio a causa dei suoi comportamenti extra-campo. Come riportato da Adrian Wojnarowski, il giocatore sarebbe stato valutato da alcuni specialisti prima della firma.

Nella sua unica stagione NBA finora, Josh Primo aveva segnato 5.8 punti di media a San Antonio da rookie.

Primo underwent evaluation with specialists who consult with the Clippers and the organization is comfortable giving him this opportunity. The NBA suspended Primo for four games Friday after a probe found that he had “engaged in inappropriate and offensive behavior by exposing… https://t.co/2uSk5t1Axc

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 29, 2023