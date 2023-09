L’Olympiacos asfalta in Panathinaikos di Ataman e vince la Supercoppa

La prima sfida stagionale tra Olympiacos e Panathinaikos è un no contest. Nella finale di Supercoppa greca, i biancorossi hanno prevalso addirittura 75-51. Un Pana irriconoscibile ha segnato 4 punti nel primo quarto e 7 nel secondo, rimanendo a digiuno per 14′ consecutivi tra le due frazioni. In quei minuti un parziale di 27-0 dell’Olympiacos ha indirizzato la partita verso la sua virtuale conclusione, con il secondo tempo sì equilibrato ma in una situazione di circa 25 punti di divario.

Nei primi due quarti, il Panathinaikos di coach Ergin Ataman ha segnato solo 3 tiri dal campo e totalizzato zero assist. La situazione era talmente imbarazzante che Panagiotis Angelopoulos, presidente dell’Olympiacos, è stato inquadrato mentre faceva una foto ricordo al tabellone segnapunti.

Giannoulis Larentzakis, che ha segnato 20 punti nell’incontro, è stato alla fine premiato come MVP. Per il Pireo è la seconda Supercoppa di fila, una competizione che però in Grecia si disputa solo dal 2020.

Foto: Olympiacos