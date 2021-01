Karl-Anthony Towns ha salutato con grande rancore l’anno 2020

Karl-Anthony Towns, in NBA, è stato il giocatore maggiormente colpito dal Covid-19: la stella dei Minnesota Timberwolves ha perso sua madre nei mesi scorsi a causa della pandemia, ma non solo. Di recente KAT ha infatti rivelato di aver pianto la morte di altri 6 familiari o amici stretti negli ultimi mesi.

Non sorprende allora che Towns abbia scritto un messaggio di saluti molto rancoroso nei confronti del 2020, pubblicato su Twitter. “Dalla mia famiglia a te, 2020: vaff*****o”.

From my family to you 2020,

Fuck You.

-KAT

— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) January 1, 2021