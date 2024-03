Karl-Anthony Towns si opera: quanto starà fuori?

I Minnesota Timberwolves ieri notte hanno vinto, grazie ad una incredibile stoppata di Anthony Edwards nel finale, nonostante l’assenza di Karl-Anthony Towns. Un’assenza a cui però dovranno abituarsi visto che KAT, dopo un confronto con degli specialisti per una lesione al menisco sinistro, ha deciso di operarsi.

Fortunatamente per i T’Wolves, protagonisti di una grandissima stagione, la stagione di Towns non finirà qui. Secondo le stime, il lungo dovrà essere rivalutato tra un mese e potrà rientrare all’inizio dei Playoff, in programma dal 20 aprile.

Karl-Anthony Towns fa parte dei “Big 3” di Minnesota con Edwards e Rudy Gobert. Nella stagione che lo ha incoronato All Star per la quarta volta in carriera, il dominicano sta mantenendo 22.1 punti e 8.4 rimbalzi di media.