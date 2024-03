VIDEO: Anthony Edwards EROICO! STOPPATA CLAMOROSA quasi sulla sirena

Quando ieri i Minnesota Timberwolves sono stati colpiti dalla devastante notizia della rottura del menisco di Karl-Anthony Towns, era chiaro che la squadra avrebbe avuto bisogno di una spinta da altri per riempire il suo vuoto. Questa notte i Timberwolves di Anthony Edwards hanno affrontato gli Indiana Pacers, prima partita di una lunga trasferta.

Se Edwards è stato brillante per tutta la serata, gli ultimi 15 secondi di gioco hanno messo in mostra il suo talento in misura ancora maggiore. Indiana si è portata a un solo punto prima del possesso finale di Minnesota. Mentre i Pacers cercavano una rubata, i Timberwolves hanno mosso con calma la palla fino a sette secondi dalla fine. A quel punto Indiana commette un fallo improvviso su Edwards.

Con i Wolves in bonus, il miglior giocatore di Minnesota si è presentato alla linea del tiro libero. La guardia stellare ha sbagliato il primo tentativo. Al secondo tentativo, Edwards ha la possibilità di portare il vantaggio a tre. Tuttavia, il suo secondo tiro libero non entra nemmeno quello. I Pacers decidono di non chiamare un timeout e di passare rapidamente la palla ad Aaron Nesmith in transizione.

Nesmith spinge la palla in contropiede e riesce ad arrivare al canestro proprio prima dello scadere del tempo. Anthony Edwards a questo punto è assurdo: sbuca dal nulla con un’incredibile stoppata in rincorsa. Ancora una volta, il suo gioco a due vie ha spinto i Wolves a un’altra vittoria importante.

ANTHONY EDWARDS 44 POINTS AND THE GAME-SAVING BLOCK 🚫 Ant hit his head on the rim as he blocked Aaron Nesmith to save the Timberwolves win!pic.twitter.com/0VbXr0ZsrB — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 8, 2024

