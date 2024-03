La FIBA ESTROMETTE gli arbitri di EuroLega per le Olimpiadi: solo 1 italiano in lista

La FIBA ha pubblicato la lista dei 40 arbitri in lizza per arbitrare le Olimpiadi di Parigi 2024 ma non ci sono quelli che arbitrano in EuroLega. Da questa lista, 30 saranno selezionati per arbitrare Giochi Olimpici di Parigi 2024 nei tornei maschili e femminili.

La maggior parte della lista ha esperienza di arbitraggio in un evento importante recente – FIBA Basketball World Cup, FIBA Women’s Basketball World Cup o Olimpiadi. Molti hanno lavorato in ben tre di questi eventi.

19 degli arbitri hanno arbitrato alle Olimpiadi in Giappone, 32 alla Coppa del Mondo dello scorso anno a Manila, Giacarta e Okinawa, 11 alla Coppa del Mondo femminile in Australia nel 2022 e 22 alla Coppa del Mondo 2019 in Cina.

Si tratta di 29 nazionalità diverse, con 8 arbitri donna, un numero in aumento rispetto alle Olimpiadi di Tokyo, a conferma dell’investimento nella priorità strategica della FIBA, Women in Basketball, per sviluppare e valorizzare le donne arbitro.

C’è solo un arbitro italiano scelto dalla FIBA che potrebbero arbitrare le gare delle Olimpiadi di Parigi 2024 e non appertenente all’EuroLega: Manuel Mazzoni. Purtroppo questa è la decisione, sono tanti invece i fischietti extra Unione Europea, a parte gli spagnoli che sono addirittura 3, tra cui il mitologico Antonio Conde.

