KAT bacchetta Anthony Edwards: “Deve avere maggior cura del suo corpo”

I Minnesota Timberwolves hanno iniziato la stagione con un 2-2 che lascia l’amaro in bocca, visto il calendario piuttosto semplice che li ha visti opposti due volte a OKC (due W), una a San Antonio e una a Utah. Anthony Edwards è stato finora altalenante come la sua squadra: 11 punti alla prima stagionale, poi due gare di fila con 30 punti e infine, ieri notte, solo 9 punti contro gli Spurs. Probabilmente anche per questo Karl-Anthony Towns, in conferenza stampa, lo ha bacchettato senza mezzi termini.

KAT ha sottolineato come lui non trovi divertente il comportamento di Edwards, che spesso si presenta in conferenza stampa mangiando patatine o fast food.

Credo di dover fare un lavoro migliore nell’insegargli a prendersi maggior cura del suo corpo. Me ne devo occupare io. So che pensate che sia divertente quando parla di Popeyes e tutta quella m***a. Ma di sicuro questo non mi rende felice.

Karl-Anthony Towns wants Anthony Edwards to take better care of his body

“I know y’all think it’s funny when he’s up here talking about Popeyes and all that shi. That doesn’t make me happy to hear.”

