Keith Langford su Gentile: “Ale è stato Doncic prima di Doncic”

“Lui nell’anno dello Scudetto è stato quello che ci ha preso per mano. Dopo la sconfitta in gara 6, guardare lui e il suo completo rifiuto della sconfitta ci ha aiutati. Poi certo i complimenti vanno anche a Curtis Jerrells per il tiro di gara-6, per me che ero primo quintetto EuroLega, ma Ale Gentile ha strameritato il titolo di MVP di quella serie perché ci ha guidato. Gli avevo detto di andare a Houston perché avrebbe sempre avuto la possibilità di tornare, ma compresi la sua decisione di restare”.

Keith Langford ha poi paragonato Alessandro Gentile a Luka Doncic:

“Al tempo era davvero fortissimo e, anche se qualcuno mi prenderà per pazzo, io credo che sia stato Luka Doncic, prima di Luka Doncic. Quello che avrebbe potuto fare Ale per Milano è simile a quello che ha fatto Luka per il Real Madrid. Parliamo di quel tipo di talento”, ha detto l’americano sul classe 1991 italiano.

