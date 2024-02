Jalen Brunson FURIBONDO per il fallo fischiatogli che ha deciso la gara! L’NBA ammette l’errore

Una rimonta di 16 punti sembrava il risultato più probabile e favorevole per i New York Knicks. I Knicks sono riusciti a risalire la china e a portarsi in vantaggio contro gli Houston Rockets. Tuttavia, negli ultimi millisecondi è stato fischiato un fallo costoso. È stato Jalen Brunson a entrare in contatto con Aaron Holiday. I Knicks hanno perso la partita a causa di questo fallo, che a quanto pare è stato un errore dell’arbitro NBA, secondo Fred Katz di The Athletic.

“In diretta si è ritenuto che il contatto con la parte inferiore del corpo fosse illegale. Dopo averlo visto durante la revisione post-partita, il giocatore offensivo è stato in grado di tornare in una posizione di gioco normale sul parquet. Il contatto avvenuto dopo il rilascio della palla è quindi accidentale e marginale rispetto al tentativo di tiro e non avrebbe dovuto essere fischiato”, ha dichiarato l’arbitro NBA Ed Malloy.

WHAT JUST HAPPENED? Jalen Brunson was called for a foul on Aaron Holiday’s prayer for the win 😱pic.twitter.com/h2567TaaLg — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 13, 2024

I Knicks hanno avuto tutto lo slancio nei secondi finali. Precious Achiuwa ha respinto un tentativo di layup vincente di Jalen Green dei Rockets. Poi, Aaron Holiday ha preso una conclusione da lontano che ha portato al fallo di Jalen Brunson. I Knicks hanno perso quindi con il punteggio di 103 a 105.

