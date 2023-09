Kelly Oubre Jr trova finalmente squadra: annuale a Philadelphia

Kelly Oubre Jr era l’ultimo free agent “importante” rimasto sul mercato, quando mancano pochi giorni all’inizio dei training camp. Anche l’ex Warriors ha però ora trovato squadra: secondo Adrian Wojnarowski, firmerà un annuale con i Philadelphia 76ers. Probabilmente sarà un contratto al minimo salariale.

Un’aggiunta importante nel reparto ali, visto che Oubre Jr nell’ultima stagione a Charlotte ha segnato 20.3 punti di media, suo massimo in carriera, disputando però solo 48 partite.

Free agent G/F Kelly Oubre Jr., is expected to sign a one-year deal with the Philadelphia 76ers, sources tell ESPN. Oubre — who averaged 20 points for Charlotte last season — could get significant opportunity on the wing with the uncertainty around James Harden.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 18, 2023