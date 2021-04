Kendall Jenner sembra essere innamoratissima del “suo” Devin Booker

La star NBA dei Phoenix Suns, Devin Booker, e la modella Kendall Jenner sono sulla bocca di tutti da quando la loro relazione ha preso piede lo scorso anno. Le due personalità potrebbero mantenere le cose private ma ci sono notizie che la storia d’amore tra le due celebrità sia diventata ancora più forte, come riportato da Tessa Petak di InStyle:

“Questa è la relazione più felice che Kendall abbia mai avuto. Lei e Devin hanno iniziato lentamente ma ormai si frequentano da circa un anno.” La Jenner sta mantenendo le cose abbastanza private con il giocatore di basket ma le fonti hanno aggiunto che è “ovvio che c’è qualcosa di speciale tra i due”.

“Quello che prima sembrava una storiella simpatica ora è una relazione. Sono esclusivi e Kendall è molto soddisfatta di Devin”. La fonte ha aggiunto che i Kardashian sembrano approvare: “L’hanno persino invitato alla festa del 40° compleanno di Kim Kardashian a Tahiti”.

Kendall Jenner e Devin Booker sono stati visti per la prima insieme all’inizio della pandemia del 2020. Durante quel periodo furono semplicemente etichettati come “amici”. Ma le cose hanno preso una svolta quando sono apparsi come una coppia ufficiale su Instagram per il giorno di San Valentino di quest’anno.

