A oltre un anno i distanza, è ancora davvero difficile capire come sia possibile che Kobe Bryant ci abbia lasciato. L’ex compagno di squadra in NBA ai Los Angeles Lakers, Lamar Odom, ha parlato della difficoltà di arrivare a quella realtà e di accettare come un dato di fatto che Kobe ci aveva lasciato. Tant’è che ha continuato a mandargli messaggi e a chiamarlo per diverse settimane.

Odom e Bryant hanno giocato insieme per anni a Los Angeles e, come tanti compagni di squadra durante gli anni di Kobe ai Lakers, Odom è stato attratto da Kobe e ispirato dalla sua Mamba Mentality in NBA. Dopo la morte di Kobe, Odom ha rivelato una cosa che ha fatto continuamente nelle settimane seguenti.

In un’intervista fatta sul canale YouTube di VladTV, Odom ha raccontato di aver inviato messaggi a Kobe per settimane e settimane dopo la sua morte e lo ha persino chiamato numerose volte.

Odom non riusciva a credere che il suo ex compagno di squadra ai Lakers se n’era effettivamente andato. È stata una dura realtà per molti e continua a esserlo ancora oggi.

“So che mentre l’elicottero stava precipitando lui era lì a dire a tutti: ‘Andrà tutto bene’ “.

