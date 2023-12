Kendrick Perkins UMILIA Detroit usando un paragone che coinvolge Beyoncé e Oprah

Ci sono molte cose impossibili al mondo. Kendrick Perkins sa che probabilmente non avrà mai un incontro mattutino con Beyoncé e Oprah. Allo stesso tempo, però, Kendrick Perkins ritiene che le stesse probabilità valgano anche per i Detroit Pistons, guidati da Cade Cunningham, di battere nel prossimo incontro i Boston Celtics di Jayson Tatum. Lo ha persino affermato pubblicamente nella sua ultima dichiarazione, tramite First Take su ESPN.

“Ho più possibilità di fare io colazione al mattino con Beyoncé e Oprah che loro di battere i Celtics domani”, ha detto Kendrick Perkins a proposito dei Detroit Pistons.

La squadra di Cade Cunningham sta facendo malissimo e adesso è a un passo dal baratro più profondo. Ora i Pistons sono dalla parte sbagliata della storia dell’NBA dopo la sconfitta contro i Brooklyn Nets. Hanno il record stagionale di sconfitte consecutive. Anche le probabilità di fermare questa striscia non sono buone.

Ora, nulla è impossibile e la striscia potrebbe finire. Ma ci vorrà tutto il talento dei giocatori e una masterclass di Monty Williams, coach dei Detroit Pistons, per dimostrare che Perkins e tutto il momento dell’NBA stanno sbagliando a pensare così.

