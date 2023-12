Nessuna arma, la spiegazione della danza di Ja Morant contro i Pelicans

Ieri una esultanza di Ja Morant nel finale della partita vinta contro New Orleans aveva generato qualche commento di critica. In particolare la star dei Memphis Grizzlies, squalificata per 25 partite per aver mostrato più volte delle pistole sui propri social, sembrava aver mimato prima due pistole e poi un bazooka. Diversi utenti sui social avevano sottolineato il gesto, sostenendo che Morant non avesse imparato nulla dalla questione. Chandler Parsons, ex giocatore NBA, aveva criticato duramente Morant: “Cosa deve ancora succedere perché tu, la tua famiglia e i tuoi amici impariate la lezione?”.

A quanto pare però le cose non stanno così. Nelle scorse ore Bones Hyland, point guard dei Clippers, e altri utenti di X hanno corretto la percezione iniziale. Quella improvvisata da Ja Morant sarebbe infatti una danza popolare in Louisiana, in particolare a New Orleans. Quello del giocatore quindi sarebbe stato un tentativo di sbeffeggiare i Pelicans esultando con una danza tipica proprio della loro città.

Lmao ts is a dance bro, like let em have fun he doing a Louisiana dance in New Orleans off an exciting dunk he just made. Got damn 😂😂 let em live https://t.co/16MlqvI49w — Bones Hyland (@BizzyBones11) December 27, 2023

Lo stesso Morant dopo la partita aveva commentato la danza su X, con lo slogan “You gotta rock ya hips”, ovvero “Devi muovere i fianchi”, tipicamente accostato proprio a questo ballo.

you gotta rock ya hips 😂🕺🏽 https://t.co/A7Y6Cvxng0 — Ja Morant (@JaMorant) December 27, 2023