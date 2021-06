Possiamo dire con certezza che Steph Curry è un grandissimo fan del suo ex compagno di squadra e ora star dei Brooklyn Nets Kevin Durant e delle sue recenti critiche al cattivo comportamento di alcuni tifosi dell’NBA.

Domenica, dopo che i Nets hanno sconfitto i Boston Celtics in gara-4, Durant ha parlato dell’incidente in cui un fan di Beantown ha lanciato una bottiglia d’acqua a Kyrie Irving mentre si stava dirigendo verso lo spogliatoio. KD non si è trattenuto in una dichiarazione piuttosto appassionata, mentre ha parlato di ciò che altri atleti probabilmente stanno provando riguardo ai recenti episodi di comportamento indisciplinato da parte dei fan.

“I tifosi devono maturare. So che stare in casa per un anno e mezzo con la pandemia ha fatto innervosire molte persone, ha stressato molte persone, ma quando si arriva a questi match, bisogna rendersi conto che i giocatori sono umani. Non siamo animali, non siamo al circo. La tua partecipazione al match non riguarda solo te come tifoso”.

Dopo aver visto la dichiarazione di Kevin Durant, Steph Curry si è assicurato di far sentire il suo sostegno al suo ex compagno di squadra in NBA agli Warriors. Steph ha ritwittato la trascrizione completa della dichiarazione di Durant e lo ha semplicemente taggato su Twitter.

