Kevin Durant dove giocherà il prossimo anno per i bookmaker americani?

È passato un po’ di tempo da quando Kevin Durant ha scioccato il mondo del basket chiedendo una trade ai Brooklyn Nets. Diverse squadre sono già state collegate a un colpo clamoroso per l’ex MVP del campionato, ma al momento non si è ancora concretizzato nulla.

A questo punto è diventato sempre più chiaro che Durant potrebbe finire per rimanere con i Nets oltre questa estate. I bookmaker ora hanno parlato e sembra che la destinazione più probabile per KD la prossima stagione sarà ancora Brooklyn:

Brooklyn Nets are now favored to keep Kevin Durant! 📈

Here are the updated odds for where KD will play next year:

Brooklyn Nets: +200

Miami Heat: +325

Toronto Raptors: +375

Phoenix Suns: +600 pic.twitter.com/LMxG9vdYT7

— ClutchPoints Betting (@CPBetting) July 17, 2022