Virtus Bologna William Howard – La Virtus Bologna ha finalmente deciso di affondare su William Howard, ala piccola francese che l’anno scorso ha giocato per l’ASVEL, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Nelle ultime due stagioni di EuroLeague, William Howard ha viaggiato a 7.3 punti, 3.2 rimbalzi e 1 assist di media a partita in 42 match totali. Numeri buoni ma non eccezionali, considerato che non stiamo parlando di un ragazzino alle prime esperienze ma di un giocatore che farà 29 anni il prossimo 25 ottobre.

Dobbiamo però necessariamente parlare della “grana” Kevin Hervey. L’americano non è più nei piani di coach Sergio Scarolo però al momento non è ancora uscito dal suo contratto con la Virtus Bologna. E non è detto che lo farà. Naturalmente questo limiterebbe il mercato della Virtus Bologna che sta cercando un’ala forte di livello europeo da affiancare a Tornik’e Shangelia, sfumato l’arrivo di Achille Polonara.

Stiamo a vedere come si evolverà il mercato della Segafredo Virtus Bologna, d’altronde siamo solo al 17 luglio. Manca tantissimo al ritiro estivo e all’inizio della stagione. E in tutto questo noi diamo per scontato il ritorno del georgiano Shangelia ma, al momento, non c’è ancora nulla di ufficiale. Anche questa è una situazione da tenere monitorata.

