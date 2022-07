Virtus Bologna, la Stella Rossa Belgrado vuole Milos Teodosic

Determinato a fornire aggiornamenti sulla Stella Rossa Belgrado, il presidente della squadra, Nebojsa Covic, ha rivelato un paio di giocatori in cima alla lista della spesa estiva: Milos Teodosic e Miroslav Raduljica.

“Costruendo una squadra, devi puntare a rafforzare il più possibile la rosa. Nemanja Nedovic è tornato, abbiamo provato con Nemanja Bjelica e Boban Marjanovic ma non ci siamo riusciti. Ora il nostro focus è su Milos Teodosic e Miroslav Raduljica”, ha rivelato a Expres.

Teodosic, 35 anni, ha un contratto con la Virtus Segafredo Bologna per la prossima stagione. Di conseguenza, il campione della 7DAYS EuroCup 2022 e MVP delle finali tornerà a giocare in EuroLega dopo aver concluso la sua avventura di due anni nella NBA con i Los Angeles Clippers e tre solide annate di EuroCup con la Virtus Bologna. È stato collegato alla formazione di Belgrado in più occasioni ma un accordo deve ancora andare a buon fine.

Onestamente non crediamo che Teodosic si possa trasferire alla Stella Rossa Belgrado in questa finestra di mercato. Poi tutto è possibile, lo sappiamo. Però è un movimento che o si fa subito – entro la fine di luglio – oppure non è praticabile.

Leggi anche: Virtus Bologna, William Howard è a un passo ma Hervey che fa?