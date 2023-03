Kevin Durant si fa male alla caviglia nel riscaldamento vs. OKC

Nella notte ci sarebbe dovuto essere l’esordio casalingo di Kevin Durant con i Phoenix Suns, dopo le prime disputate (e vinte) tutte in trasferta. Invece ci ha pensato il parquet scivoloso durante il riscaldamento a mandare KO Durant, che ha subito un infortunio alla caviglia che si spera non sia nulla di grave.

I Suns lo hanno derubricato per ora come semplice “dolore alla caviglia”, ma nelle prossime ore forse ne sapremo di più. KD è scivolato mentre effettuava un normalissimo terzo tempo ed ha appoggiato male il piede. In particolare un fermo-immagine mostra proprio come la caviglia si giri quasi di 90°.

Kevin Durant took a fall while warming up for his first home game with the Suns 😳

He got up after. pic.twitter.com/J8SGlVQahj

— 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@sportingnews) March 9, 2023