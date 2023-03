La polizia chiude l’indagine su Ja Morant, ma la sua assenza si prolunga

La polizia del Colorado ha chiuso l’indagine iniziata nei giorni scorsi su Ja Morant, che si era ripreso mentre aveva in mano una pistola in un locale a Glembale, vicino a Denver. Una delle ipotesi era che la star dei Memphis Grizzlies avesse maneggiato l’arma sotto l’effetto di alcol, cosa vietata dalla legge del Colorado. Alla fine però la polizia non ha trovato sufficienti prove per muovere delle accuse verso Morant, visto che portare un’arma, anche in vista, è perfettamente legale nello Stato.

La cattiva notizia per i Grizzlies è però che Morant dovrà saltare più delle 2 partite inizialmente previste. Non è sceso in campo contro i Clippers e Lakers, ma il playmaker di Memphis salterà anche le prossime 4 gare: contro Warriors, Mavericks (due volte) e Heat. Come riportato da Adrian Wojnarowski, le 6 partite che Morant avrà saltato alla fine di questa “punizione” potrebbero ancora essere incrementate nei prossimi giorni.