Kevin Garnett vuole dedicare un figlio a Kobe Bryant

I Boston Celtics e i Los Angeles Lakers sono acerrimi rivali, ma questo non significa che non si rispettino a vicenda. Nonostante abbiano duellato per anni nell’NBA, la leggenda dei Celtics, Kevin Garnett, era particolarmente legato all’icona dei Lakers, Kobe Bryant.

Garnett ha parlato del suo rapporto con il defunto Bryant e ha condiviso quanto fosse importante per lui al “The Stephen A. Smith Show”.

“Mi manca ogni giorno”, ha detto Kevin Garnett su Kobe Bryant. “Quando un giorno avrò un altro figlio, non so quando e dove, ma dedicherò un figlio a Kobe”.

“Quando ho conosciuto Kobe era davvero un ragazzino. Eravamo entrambi bambini. Ho visto quando era nervoso, quando era un essere umano, e quando piangevamo… Eravamo ingenui riguardo l’NBA e lo volevamo così tanto. Quello era mio fratello”.

Kevin Garnett told me he wants to dedicate a son to Kobe Bryant one day ❤️ pic.twitter.com/WIRHvkFAZO — Stephen A Smith (@stephenasmith) November 28, 2023

Bryant è scomparso tragicamente nel 2020, lasciando il mondo della pallacanestro in uno shock totale. Sebbene Garnett non sia noto per essere il giocatore più amichevole in campo, è chiaro che i due Hall of Famers hanno creato un forte legame nel corso degli anni.

Infatti, hanno intrapreso percorsi di carriera simili. Kevin Garnett è entrato nella lega subito dopo il liceo, venendo scelto al primo turno nel 1995. Bryant ha fatto lo stesso l’anno successivo, rinunciando al college per entrare nell’NBA nel 1996.

Leggi anche: 5 “nuovi” americani che stanno dominando la Serie A 2023-2024