Alta tensione a Treviso, la gara con Brindisi deciderà il futuro di Frank Vitucci

Situazione molto delicata a Treviso. La Nutribullet ha perso nuovamente in campionato, raccogliendo la nona sconfitta di fila e restando l’unica squadra senza vittorie della Serie A.

Mentre Treviso crollava a Pesaro (95-76), Brindisi conquistava il primo successo dell’annata, battendo a sorpresa la Virtus Bologna. La sfida della prossima settimana con i pugliesi sarà un vero e proprio spartiacque per il futuro del coach Frank Vitucci, messo in discussione da questa serie di risultati deludenti. L’allenatore aveva chiesto con forza una reazione che non è arrivata nonostante gli innesti di Justin Robinson e Osvaldas Olisevicius che hanno spedito in tribuna Deishuan Booker e James Young.

Già qualche settimana fa D’Angelo Harrison, arrivato come top player e finora mai pienamente coinvolto, aveva avuto a che ridire con la tifoseria. La cosa si è ripetuta domenica a Pesaro, aumentando ancora il malcontento dei supporters trevigiani, i quali avrebbero richiesto alla società un incontro con atleti e staff.

A confermare il clima di grande tensione le parole del presidente Paolo Vazzoler, riportate da La Tribuna.

La società ha provato a mettere la squadra e lo staff nelle condizioni di fare meglio con gesti importanti, prima della partita con Pesaro abbiamo ribadito di credere in questo progetto. Provo rammarico e rabbia, domenica ho avuto uno sfogo pesante, avevo voglia di rivoluzionare tutto ma so che devo agire con razionalità. Il malcontento che avverto è legittimo, sono io il primo a provarlo e sono preoccupato. Non possiamo essere soddisfatti di quanto visto finora dai giocatori e dallo staff, Vitucci e Giofrè sono stati scelti per farci stare tranquilli. Contro Brindisi sarà una partita senza ritorno, voglio vedere una squadra che gioca alla morte, è un match da dentro o fuori e voglio vedere un atteggiamento adeguato. Il giorno dopo faremo le nostre valutazioni in basa a quello che sarà successo.

Parole che suonano chiaramente come ultimatum per Vitucci.