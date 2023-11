Mark Cuban vende la maggioranza dei Mavs, ma continuerà a guidare la franchigia

Mark Cuban è forse il primo proprietario che viene in mente quando si pensa alle franchigie NBA. Probabilmente per i suoi eccentrici comportamenti oppure perché è l’owner più presente sui media, dal 2000 Cuban è il volto dei Dallas Mavericks. Li ha acquistati per 285 milioni di dollari, portandoli alle Finals due volte e alla vittoria del loro primo e finora unico anello nel 2011. In queste ore il miliardario ha completato la storica vendita della franchigia a Miriam Adelson, miliardaria israeliana e moglie del defunto tycoon Sheldon Adelson, imprenditore nel settore dei casinò.

La cifra? 3.5 miliardi di dollari. Una vendita resa ancor più unica dal fatto che Cuban manterrà comunque una quota di minoranza e la possibilità di prendere le decisioni dirigenziali legate alla squadra, quindi ad esempio il mercato e la scelta dell’allenatore e del GM. Non sarà quindi un addio alla NBA per Mark Cuban, che anzi continuerà a seguire da vicino i Mavs.

Sources: Mark Cuban is selling a majority stake of the Dallas Mavericks to Miriam Adelson and casino tycoon Adelson family for valuation in range of $3.5 billion. In one of most unique setups in NBA history, Cuban keeps shares in team and full control of basketball operations. pic.twitter.com/9iTqZvoGX1

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 28, 2023