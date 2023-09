Kevin Porter Jr. ARRESTATO per VIOLENZA DOMESTICA alla fidanzata, giocatrice WNBA

Il giocatore degli Houston Rockets, Kevin Porter Jr., è stato arrestato lunedì mattina presto a New York dopo aver presumibilmente aggredito la sua ragazza, come riportato da ABC News. La sua ragazza, Kysre Gondrezick, è un’attuale free agent WNBA che in passato ha giocato per le Indiana Fever e le Chicago Sky.

Come riporta ABC News, Porter è attualmente in custodia presso il 17° distretto della polizia di New York a Midtown.

Mentre Kevin Porter Jr. alloggiava al Millennium Hotel di Times Square con la Gondrezick, Porter è rientrato lunedì mattina presto dopo una serata fuori. A quanto pare, la sua ragazza aveva chiuso a chiave la porta della loro stanza e si era arrabbiata per il fatto che la guardia dei Rockets fosse tornato così tardi, cosa che lo ha spinto a entrare nella stanza con l’aiuto della sicurezza dell’hotel. Porter avrebbe poi colpito e picchiato la Gondrezick.

Secondo lo Houston Chronicle, la ragazza avrebbe riportato una lacerazione sul lato destro del viso e lamentava dolori al collo. Porter avrebbe anche messo le mani intorno al collo di Gondrezick durante l’incidente.

Si tratta di una questione che sarà trattata seriamente non solo dalle forze dell’ordine, ma anche dall’NBA. La lega ha una rigida politica di non tolleranza quando si tratta di violenza domestica e probabilmente inizierà a breve a condurre le proprie indagini sulla questione.

