Nicolas Batum, l’EROE INASPETTATO nel successo dei 76ers su Miami

Nicolas Batum è più che soddisfatto di indossare il mantello di Superman solo una volta all’anno per i Philadelphia 76ers nella loro corsa alla postseason. I suoi 20 punti con 7-12 tiri (6-10 dalla distanza) lo hanno reso l’eroe della vittoria di Philadelphia per 105 a 104 che ha conquistato la settima testa di serie nella Eastern Conference. Batum prevede che la sua grande serata sia stata una stella cadente, non una costellazione.

“Non segnerò 20 punti a partita. Non aspettatevi questo da me. È stata una partita, ok? È stata una partita. Forse la prossima partita prenderò solo due o tre tiri. Ma farò qualcos’altro e cercherò di avere un impatto sulla partita a modo mio”.

Nicolas Batum ha indicato il punteggio sul foglio di carta davanti a lui e ha detto che non gli importava. La sua attenzione si concentra sul punteggio finale, assicurandosi che i Sixers abbiano più punti dell’avversario. La sua capacità di fare praticamente tutto ciò di cui i 76ers hanno bisogno lo ha reso incredibilmente prezioso. A Philadelphia si è ambientato subito bene, diventando molto di più di uno dei veterani arrivati dai Los Angeles Clippers con lo scambio di James Harden.

