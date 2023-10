Knicks disposti a cedere mezza squadra per arrivare a Joel Embiid

I New York Knicks sono interessati all’evolversi della situazione a Philadelphia, dove il futuro di James Harden è ancora in dubbio. La probabile cessione del Barba potrebbe scatenare un effetto domino che porterebbe Philly verso un rebuilding totale, che implicherebbe quindi anche la partenza di Joel Embiid. Proprio i Knicks sarebbero interessati all’MVP in carica, anche se al momento non c’è una vera e propria trattativa.

Secondo Keith Pompey, giornalista che segue i Sixers, New York sarebbe disposta a inserire tre giocatori tra Julis Randle, RJ Barrett, Evan Fournier e Mitchell Robinson, sommati a due o tre scelte del primo turno al Draft, in una eventuale trade per Embiid.

The New York Knicks are willing to offer a package that includes three key players, with Julius Randle, R.J. Barrett, Evan Fournier and Mitchell Robinson all available in exchange for Joel Embiid, according to sources. A trio from that group would be paired with two or three…

— Keith Pompey (@PompeyOnSixers) October 24, 2023