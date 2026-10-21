Il futuro di Kristaps Porzingis è in bilico: c’è anche l’ipotesi di smettere col basket

Le condizioni fisiche di Kristaps Porzingis non sono rassicuranti: il lettone non ha ancora ripreso gli allenamenti con i Golden State Warriors, dai quali è stato lontano diverse settimane, a causa dei sintomi della malattia che lo affligge ormai da qualche anno, la POTS ((postural orthostatic tachycardia syndrome, sindrome da tachicardia posturale ortostatica). Si tratta di un disturbo del sistema nervoso autonomo che provoca un aumento eccessivo della frequenza cardiaca entro 10 minuti dal passaggio alla posizione eretta. Un problema non indifferente per uno sportivo.

Come riportato da Shams Charania, ora gli Warriors e Porzingis starebbero esplorando diverse opzioni: il giocatore starebbe inoltre seriamente contemplando la possibilità di smettere col basket, nonostante abbia solo 31 anni. La POTS è stata diagnosticata un anno fa e nella scorsa stagione Porzingis è riuscito a scendere in campo solo 32 volte.

Sul tavolo c’è anche l’ipotesi trade, visto che Kristaps Porzingis è nel suo penultimo anno di contratto: guadagnerà 20 milioni di dollari in questa stagione e nella prossima avrà garantiti solo 3 milioni di dollari se dovesse essere tagliato prima del 7 luglio 2027.

Porzingis is on a trade-flexible contract for $20 million this season and a small partial next year, serving as essentially an expiring deal that the Warriors can utilize, potentially with their pool of assets. He first revealed his POTS diagnosis last year and has had ups and downs with the issue. If there is no breakthrough in recovery, stepping away from basketball — for good — is possible. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 21, 2026

Nei giorni scorsi Porzingis era intervenuto il prima persona su X, scrivendo che stava vedendo vari specialisti per capire come poter trattare il suo problema e tornare a giocare il prima possibile. Nello stesso messaggio il lungo degli Warriors aveva smentito le voci, diffuse da alcuni utenti sui social, che avesse malattie più gravi come HIV e AIDS.