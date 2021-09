Kyle Kuzma ci va giù duro con i giornalisti NBA: “Ci sono troppi pagliacci!”

L’ala forte degli Washington Wizards, Kyle Kuzma, ha subito la sua giusta dose di critiche dai giornalisti di tutto il campionato. Kuz ha lottato per essere all’altezza del terzo ruolo da protagonista dietro a LeBron James e Anthony Davis che molti hanno progettato per lui sui Los Angeles Lakers.

L’ex star NBA dei Lakers, Kyle Kuzma, non ha usato mezzi termini quando ha definito questi stessi critici come “pagliacci” per non essere rispettosi del gioco come le loro controparti NFL.

“L’NFL ha trasformato il livello di maturità dell’analista poiché parla e analizza quello sport rispettando molto di più i ragazzi rispetto a quello che succede in NBA… troppi pagliacci e ubriachi… quei ragazzi ti aiutano a capire lo sport”.

NFL player turned analyst maturity level talking about & analyzing their respected sport is far superior to the NBA guys.. too many clowns and thirst.. those guys help you understand the sport. — kuz (@kylekuzma) September 26, 2021

Kuzma non ha fatto nomi, ma alcune figure di spicco vengono in mente ogni volta che si parla di ex giocatori NBA diventati analisti e assimilabili al termine “pagliacci” usati dal giocatore degli Wizards. Ragazzi come Charles Barkley, Kendrick Perkins e l’icona dei Lakers Shaquille O’Neal hanno avuto un debole per la presa in giro contro i giocatori di oggi. Alcuni direbbero che le loro critiche spesso rasentano l’offesa personale, specialmente con il gioco moderno che è molto diverso dalle epoche del passato.

