Kyle Kuzma rivela un consiglio chiave che ha imparato da Jason Kidd, assistant coach dei Lakers

Dopo aver trascorso quasi un anno insieme, l’ala dei Los Angeles Lakers, Kyle Kuzma, continua a ricevere perle di saggezza dall’assistant coach Jason Kidd. Kuzma ha condiviso che l’ex veterano NBA gli ha detto che la stagione regolare è solo un periodo di preparazione verso la postseason, che alla fine aprirà la strada per alzare il Larry O’Brien Trophy.

Kuzma said Jason Kidd taught him last year that the regular season is just rehearsal for the postseason. It’s all about figuring out what a team needs to win the ultimate prize.

— Mike Trudell (@LakersReporter) January 29, 2021