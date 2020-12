Kyrie Irving commenta le voci riguardo il futuro di James Harden

Kyrie Irving sembra aver messo da parte, almeno parzialmente e per il momento, la sua ritrosia nei confronti dei giornalisti e si è deciso a parlare con i media.

Fra gli argomenti più interessanti il futuro di James Harden e i tantissimi rumors che lo vorrebbero lontano dagli Houston Rockets.

Kyrie Irving is speaking to the media for the first time this season.

On James Harden: “I just want him to be happy and secure in who is he as a man first, and then as a basketball person.” Said players can’t control rumors. pic.twitter.com/ISUQPfZ7I1

