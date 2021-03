Kyrie Irving fa una richiesta ai tifosi di Houston prima del ritorno di James Harden

I Brooklyn Nets si stanno dirigendo in Texas per affrontare gli Houston Rockets e questo si tratta del primo ritorno di James Harden dopo la sua trade di gennaio. Kyrie Irving, che sa una cosa o due sull’affrontare le sue ex squadre, ha inviato un avvertimento a Houston in vista dell’imminente ritorno di The Beard.

Secondo Michael Scotto di USA Today, Irving ha chiesto ai fan di non insultare Harden. Invece dovrebbero semplicemente sedersi, rilassarsi e godersi un po’ di quel basket che hanno spesso visto negli ultimi anni.

Kyrie Irving on James Harden returning to Houston Wednesday: “Everybody at home, enjoy the game. There will be no tension or no sh*t talking going on the court or about James in my presence or anybody else’s presence. We’re coming to Houston to enjoy the game of basketball.” pic.twitter.com/KzueQpKWWC

