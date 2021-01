Kyrie Irving non giocherà contro Philadelphia, ma Steve Nash non sa perché

I Brooklyn Nets, quando tra poco scenderanno in campo contro Philadelphia, saranno nuovamente decimati: out Spencer Dinwiddie per infortunio, Kevin Durant e Tyler Johnson per il protocollo anti-Covid e ora anche Kyrie Irving, per “motivi personali” non specificati.

Nel pre-partita i media hanno chiesto a coach Steve Nash la ragione dell’assenza di Irving, ma l’allenatore ha ammesso di non esserne a conoscenza nemmeno lui. Il canadese ha rivelato di aver provato a contattare il giocatore in queste ore senza però ricevere risposta. Viste le posizioni di Irving prima della “bolla” di Orlando, potrebbe non essere da escludere che il playmaker dei Nets voglia mandare un segnale dopo quanto avvenuto al Campidoglio nelle scorse ore.

Steve Nash said he does not know why Kyrie Irving won't play tonight against the Sixers, as in, he is unaware of what KI's personal issue is. Nash said he reached out to Kyrie and did not hear back — Joe Vardon (@joevardon) January 7, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.