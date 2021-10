Kyrie Irving rimosso dalle pubblicità dei Nets, Durant e Harden ci sono

Lo status di Kyrie Irving nella lega non è un segreto per nessuno. A meno che Irving non cambi la sua posizione sulla vaccinazione contro il COVID-19, la point guard dei Brooklyn Nets salterà tutte le partite casalinghe dei bianconeri in questa stagione. È un duro colpo per una squadra con legittime aspirazioni al campionato in questa annata.

Almeno un segmento dell’organizzazione Nets sembra essersi rassegnato alla vita senza Kyrie nel Barclays Center. Un recente tweet è circolato tra i fan dei Nets, mostrando le e-mail promozionali della squadra. È evidente che Irving non è presente in alcune di queste e-mail. Che curiosità…

Kyrie Irving is missing from the Nets email promoting home ticket sales 🙄 pic.twitter.com/Xj6QZtFIbY — The Glue Guys (@BKGlueGuys) October 7, 2021

He’s missing from this email too 🤔 pic.twitter.com/3NdGdu7KNI — MORRIS (@Realjasmoc) October 7, 2021

Tuttavia, sotto quello stesso tweet c’è un altro fan dei Nets che mostra che sul sito web ufficiale, Irving è ancora presente negli annunci. Potrebbe essere stato solo un errore fortuito e non qualcosa di premeditato?

La ferma posizione di Irving contro il vaccino anti-COVID-19 ha catturato l’attenzione dei media. Con le leggi di New York che impongono che i dipendenti che entrano nel loro posto di lavoro debbano essere vaccinati contro il COVID, tutti i giocatori di Nets e Knicks devono essere vaccinati per poter giocare in casa. La maggior parte, se non tutti, i giocatori hanno fatto il vaccino… tranne Kyrie.

