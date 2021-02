Kyrie Irving rivela la più grande motivazione dei Brooklyn Nets nella vittoria contro i Clippers

La partita di martedì contro i Los Angeles Clippers non è stata solo una partita di regular season per Kyrie Irving. Sa che la squadra guidata da Kawhi Leonard e Paul George è una delle migliori del campionato. Quindi chiudere con una vittoria è stato molto importante per Irving e i Nets.

Per Michael Scotto di USA Today, Irving ha riconosciuto quanto siano solidi i Clippers. La sua missione era lanciare una sfida ai Clippers. Dopo che i Nets hanno ottenuto la vittoria per 124 a 120, Irving ha pensato di essere riuscito in quella missione.

Kyrie Irving: “They (Clippers) got two wonderful players over there with a great collection of guys. We know they are in contention for meeting us down the line, so we wanted to come out and make an impression. I felt like we did that.” (TNT postgame interview)

