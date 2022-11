L’Olimpia Milano ha scelto il sostituto di Shavon Shields?

L’Olimpia Milano pare aver messo nel mirino Timothé Luwawu-Cabarrot, guardia-ala francese classe 1995 che ha cercato fortuna in America, in NBA, ma non ne ha trovata. A riportare la notizia è stata La Gazzetta dello Sport questa mattina. Al momento non è nulla di deciso ma i colloqui sono tanti e continui.

Dopo essere stato scelto nel 2016 dai Philadelphia 76ers, ha giocato per gli Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls, Brooklyn Nets e Atlanta Hawks, ultima tappa del suo viaggio.

Il problema è che i meneghini hanno una marea di giocatori infortunati e oggi a Kaunas saranno senza Shavon Shields, Stefano Tonut, Gigi Datome e Billy Baron. In più DeShaun Thomas non si sta dimostrando all’altezza per sostituire l’ex Baskonia e Trento.

Sarebbe da chiedersi se Timothé Luwawu-Cabarrot è l’uomo giusto per tamponare le tante assenze. Probabilmente no perché il francese è più guardia che ala però bisogna anche dire che il mercato non offre chissà cosa e le assenze continuano a farsi sentire.

Stiamo a vedere se stasera l’Olimpia Milano riuscirà a vincere in Lituania. La scelta di inserire Luwawu-Cabarrot è legata anche ai risultati. Un successo contro lo Zalgiris Kaunas potrebbe cambiare le opinioni dei dirigenti milanesi e di Ettore Messina.

