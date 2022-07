La campagna abbonamenti dei Nets dà un importante indizio di mercato

Pochi giorni fa Kyrie Irving era a Los Angeles per assistere ad una partita delle Sparks in WNBA. Ieri la stella dei Brooklyn Nets, in scadenza nell’estate 2023, era invece a Las Vegas per la Summer League. Il futuro di Irving è ancora incerto, anche se da un paio di settimane ha deciso di sfruttare la sua Player Option e di fatto sulla carta ha davanti a sé una stagione in bianconero, nonostante il mancato rinnovo contrattuale.

Una trade per Irving è comunque ancora possibile, per non dire molto probabile. Ad oggi i Los Angeles Lakers sono sicuramente la squadra maggiormente interessata, per non dire l’unica, anche se le trattative non sono entrate nel vivo. Nel frattempo però un indizio di mercato è arrivato dalla promozione della campagna abbonamenti dei Nets per la stagione 2022-23. Nella grafica compaiono infatti Joe Harris, Ben Simmons, Kevin Durant (nonostante la trade richiesta da quest’ultimo) e Cam Thomas.

Presenti dunque tutti i migliori giocatori di Brooklyn tranne Kyrie Irving, al quale è stato preferito Thomas, un sophomore che l’anno scorso ha segnato 8.5 punti di media.