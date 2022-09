La compagna di Udoka ha commentato le azioni dell’ex Celtics

Ime Udoka ha visto la sua carriera di allenatore prendere una brutta piega dopo aver ricevuto una sospensione di un anno dai Boston Celtics per aver avuto una relazione illecita con una dipendente dell’organizzazione. Non è solo la sua carriera ad essere in pericolo in questo momento poiché anche la sua relazione con la fidanzata di lunga data, Nia Long, è stata messa in discussione in mezzo a questo scandalo incredibile.

Ora la Long ha rotto il suo silenzio a proposito di questa notizia bomba. Nella sua dichiarazione ufficiale l’attrice pluripremiata ha chiesto al pubblico di rispettare la sua privacy in questo momento difficile:

In una dichiarazione inviata via e-mail a Boston.com venerdì mattina, l’attrice pluripremiata ha chiesto la privacy per “elaborare gli eventi recenti” e ha promesso di “continuare a concentrarsi” sui suoi figli.

“L’effusione d’amore e il sostegno della famiglia, degli amici e della comunità durante questo momento difficile significa molto per me”, ha detto Long. “Chiedo che la mia privacy sia rispettata mentre elaboro gli eventi recenti. Soprattutto, sono una madre e continuerò a concentrarmi sui miei figli”.

La Long e Udoka hanno iniziato a frequentarsi nel 2010. L’anno successivo ha dato alla luce il loro figlio, Kez Sunday, che ora ha 10 anni. Nel giugno 2015 la coppia si è fidanzata. Si tratta di un rapporto che va avanti da tantissimo e, a questo punto, non è chiaro se abbiano ancora intenzione di portare avanti il loro connubio.

