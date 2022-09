Pozzecco e l’abbraccio con Giannis: il greco l’ha mandato a fanc**o

Tante le storie da raccontare per Gianmarco Pozzecco, protagonista di molteplici momenti diventati virali durante EuroBasket 2022. Pozzecco ha aggiunto alcuni pezzi mancanti all’abbraccio con Giannis Antetokounmpo. Il suo salto addosso a The Freak è stato pazzesco. Ebbene, forse non così inaspettato come la reazione del leader dei Milwaukee Bucks e della Nazionale greca.

“È una persona così gentile. L’ho abbracciato e l’ho baciato. Davvero un bravo ragazzo”, ha poi raccontato a Eurohoops spiegando la sua decisione di abbracciarlo nei corridoi della Mercedes-Benz Arena in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia sulla Serbia negli Ottavi di Finale di EuroBasket.

“Ho notato Giannis, sono sicuro che sapesse cosa stavo vivendo da un punto di vista emotivo. Quando mi ha visto mi ha sorriso. Si potrebbe dire che voleva condividere la mia felicità. Poi mi sono preparato a saltare, ho visto la sua faccia e stava chiaramente pensando: ‘Questo è un idiota’. Fortunatamente, era pronto a prendermi tra le sue braccia”.

Pozzecco ha proseguito e ha svelato la reazione di Antetokounmpo. “L’ho baciato e gli ho detto: ‘Ti voglio bene’. È passato inosservato, ma lui mi ha risposto in greco ‘f**k you,’ “.

“Gli ho chiesto scusa. Giannis ha detto che doveva ringraziarmi perché gli avevo tolto un po’ di tensione prima della partita. Ha giocato benissimo quel giorno ma la Grecia ha perso due giorni dopo. Almeno non possono dire che ha perso perché gli sono saltato in braccio”.

Leggi anche: Esclusiva BU, Mamoli: “Fontecchio al livello dei top di EuroBasket!”