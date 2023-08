La dedica di Gasol a Kobe alla cerimonia dell’Hall of Fame vi farà PIANGERE

La leggenda dei Los Angeles Lakers, Pau Gasol, si è commosso ricordando Kobe Bryant e rendendogli omaggio nel suo discorso alla Hall of Fame di questa notte.

Quando Gasol è salito sul palco per la sua incoronazione, si è assicurato di onorare il suo buon amico e fratello. In un messaggio strappalacrime, l’ala grande spagnola ha parlato dell’impatto che la leggenda dei Lakers ha avuto sulla sua carriera, aggiungendo che senza Kobe non sarebbe riuscito a raggiungere il massimo livello cestistico.

“Per questo ho conosciuto la persona che ha elevato il mio gioco come nessun altro; che mi ha insegnato cosa serve per vincere ai massimi livelli; che mi ha mostrato quanto bisognava lavorare duramente e la mentalità che bisognava avere per essere i migliori; l’impegno che bisognava prendere; cosa significava e cosa serviva per essere un leader: Kobe”, ha detto Gasol ricordando la trade che lo ha portato dai Memphis Grizzlies ai Lakers di Kobe.

“Non sarei qui senza di te, fratello. Vorrei più di ogni altra cosa che tu e Gigi foste qui con noi oggi. Mi manchi e ti voglio bene”.

