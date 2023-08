I Sixers tolgono James Harden dal mercato

I Philadelphia 76ers hanno deciso che terranno James Harden almeno per qualche mese, come riportato da Adrian Wojnarowski. Il Barba aveva chiesto la cessione alla fine della stagione, ma da allora non ci sono state grosse novità. I Sixers hanno trattato con i Los Angeles Clippers, destinazione preferita dal giocatore, senza successo e ora hanno quindi deciso di togliere Harden dal mercato.

Philadelphia si aspetta che Harden faccia quindi parte del roster all’inizio della stagione e si presenti regolarmente al training camp di settembre. Una cosa non scontata visto il passato dell’atleta in questione, che si era presentato in ritardo e completamente fuori condizione quando pochi anni fa aveva chiesto a Houston di essere scambiato. In quell’occasione i Rockets, portati all’esasperazione, verso gennaio se ne erano liberati spedendolo a Brooklyn.

Il contratto di James Harden scadrà nel 2024, quindi i Sixers hanno tutti gli interessi a cederlo entro quella data, così da non perderlo a zero. Il giocatore guadagnerà 35.6 milioni di dollari nella prossima stagione.

ESPN Sources: The 76ers have ended trade talks on guard James Harden and plan to bring him back to training camp for start of the season. The Sixers had periodic offseason conversations with the Clippers — Harden’s desired destination — but no traction on a deal materialized. pic.twitter.com/sJwXMsBYKW

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 12, 2023