La difesa di Treviglio è perfetta, Verona cade nuovamente

TREVIGLIO – VERONA 79-69

(18-25; 28-14; 19-13; 14-17)

La BCC Treviglio ottiene una fondamentale vittoria contro una brutta Tezenis Verona, al termine di un match dove sono stati gli scaligeri a partire forte (+9 massimo vantaggio), ma l’ingresso di Lupusor e Bogliardi ha stravolto il match con un secondo quarto clamoroso dei padroni di casa che da li non hanno più mollato l’inerzia del match. Ottimi Borra e Sarto per Treviglio, mentre per Verona si son salvati i soli Candussi e Pini, con un Jones letteralmente deleterio sotto ogni aspetto del gioco. Treviglio va 2-0 con Verona e raggiunge il gruppone a quota 18, mentre per la Tezenis la classifica piange sempre più.

Partenza a mille all’ora da ambo le parti, Verona nei primi 4 minuti non sbaglia un canestro con Candussi mattatore, Treviglio trova un paio di buone giocate di Nikolic e Frazier, ma quando Tomassini spara la tripla la Tezenis è avanti 18-10 a metà periodo; difese che alzano il ritmo e le percentuali si abbassano, Sarto e Reati da fuori trovano il meno 4 per la BCC, ma l’ultima azione è un capolavoro di Greene sulla sirena che vale il 25-18 di primo quarto. Rosselli lancia subito Verona sul +9, ma Treviglio non si scompone e con un super Sarto piazza l’8-0 del 28-29 che obbliga Ramagli al timeout immediato; gara che si innervosisce, Rosselli con un paio di sportellate in area trova il pareggio a quota 34, ma la BCC ora è padrona del match con Lupusor e Bogliardi assoluti protagonisti che lanciano i padroni di casa addirittura sul +10, poi nel finale Pini con un paio di giocate fissa il punteggio sul 46-39 della pausa. Verona parte forte con un 5-0 firmato Severini, ma ancora una volta Treviglio è sul pezzo e risponde con le bombe di Reati e Nikolic che valgono il nuovo +10 orobico; Verona in rottura prolungata, Nikolic e Borra banchettano e portano la BCC sul 62-46, poi un antisportivo di Reati permette a Pini di infilare i liberi e un successivo appoggia, ma la bomba finale di Sarto vale il 65-52 al 30′. Mani freddissime nel quarto periodo, tutto va a vantaggio di Treviglio che dopo svariati errori con l’inchdiodata di Ancellotti trova il +14, portando Ramagli all’ennesimo timeout; Greene e Tomassini si sbloccano da fuori, ma Frazier risponde con un bel lay-up per il 75-61 che mantiene i suoi in controllo, e la gara in pratica termina qui. Gli ultimi minuti servono a fissare il punteggio con Treviglio che vince per 79-69.

TREVIGLIO: Sarto 16, Nikolic 11, Reati 10, Bogliardi 5, Manenti, Ancellotti 3, Frazier 7, Pepe 10, Lupusor 8, Borra 9

VERONA: Greene 14, Colussa, Guglielmi 2, Calvi, Tomassini 10, Candussi 16, Jones 2, Rosselli 7, Pini 10, Severini 8, Janelidze

Nato nel 1990 a Milano, tifoso sfegatato proprio dell’Olimpia, cresciuto a suon di triple di Dante Calabria e giocate del ‘Falco’ David Hawkins, mi diletto a scrivere di pallacanestro nel tempo libero. Ragioniere contabile di professione, amo tutto ciò che ruota attorno al basket italiano ed europeo, seguendo invece unicamente a livello di risultati il basket americano.