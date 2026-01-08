La Fiamma Olimpica a Bologna, Marco Belinelli tedoforo d’eccezione

Nel giorno della Befana, il 6 Gennaio, la Fiamma Olimpica ha fatto tappa a Bologna. Esattamente a metà del suo viaggio in Italia, iniziato a Roma il 6 Dicembre per concludersi a Milano il 6 Febbraio, il simbolo delle Olimpiadi è arrivato nel capoluogo emiliano.

Fra i tedofori anche diversi volti noti del mondo dello sport, fra i quali anche Marco Belinelli. L’ex capitano della Virtus è stato l’ultimo tedoforo, trasportando la torcia da Piazza Cavour a Piazza Minghetti. Un momento magico per lui e tutta la città con la neve a fare da cornice e tante persone a sfidare il freddo per partecipare alla festa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milano Cortina 2026 (@milanocortina2026)

“Sono molto emozionato – ha dichiarato Belinelli – e fiero di rappresentare Bologna. Al pubblico dico grazie per essere qui nonostante il freddo. Ho vinto tanto in carriera ma devo dire che questo è davvero un momento felice”.

Oltre a lui, anche un altro cestista, il giovane Sascha Alessio Silombela. In rappresentanza del mondo dello sport hanno portato la fiaccola anche Marco Di Vaio (attuale dirigente ed ex attaccante del Bologna), l’ex martellista Ester Balassini, Mirco Di Tora, Claudia Vacchi e Furio Veronesi in rappresentanza degli sport acquatici, il giornalista Marino Bartoletti e Sabina Valbusa, medaglia di bronzo nella staffetta del fondo a Torino 2006.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Belinelli (@mbeli21)

Mentre Belinelli accendeva la fiamma in centro, alla Virtus Arena la sua squadra batteva lo Zalgiris Kaunas in EuroLega. E anche nell’impianto della Fiera c’erano tracce olimpiche, con le mascotte dei Giochi a intrattenere il pubblico bianconero.