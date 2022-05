La FIBA conferma l’esclusione di Russia e Biellorussia da tutte le competizioni

MIES (Svizzera) – A seguito della decisione presa il 1° marzo 2022 e confermata dal Consiglio Centrale il 25 marzo 2022, di non consentire alle squadre e dirigenti russi di partecipare alle competizioni FIBA ​​Basketball e 3×3 Basketball, il Comitato Esecutivo FIBA ​​ha oggi ha confermato le seguenti decisioni in merito alla Federazione russa di pallacanestro (RBF) e alla Federazione bielorussa di pallacanestro (BBF) per le competizioni di pallacanestro FIBA ​​che si svolgeranno nei prossimi mesi.

Il Comitato Esecutivo della FIBA ​​ha deciso quanto segue:

• Nessuna competizione ufficiale di pallacanestro FIBA ​​si terrà in Russia o Bielorussia fino a nuovo avviso.

• Le squadre della RBF e della BBF devono essere ritirate dalle seguenti competizioni FIBA ​​per squadre nazionali:

Qualificazioni FIBA ​​Basketball World Cup 2023

La Russia viene ritirata dal Gruppo H e la Bielorussia dal Gruppo B delle Qualificazioni Europee FIBA ​​Basketball World Cup 2023, senza la nomina di squadre sostitutive. Tutti i risultati di entrambe le squadre vengono annullati e, di conseguenza, il resto delle squadre del Gruppo avanza al secondo turno delle Qualificazioni con 4 partite giocate. Per classificare uniformemente le squadre di questi due gironi (H e G; A e B), le partite del primo turno contro le ultime squadre classificate del Gruppo G e del Gruppo A non saranno considerate per la classifica del Gruppo L e I.

FIBA U17 Coppa del Mondo di basket femminile 2022

La Russia si ritira dalla FIBA ​​U17 Women’s Basketball World Cup 2022 che si giocherà in Ungheria dal 9 al 17 luglio. La squadra sostitutiva è la Serbia, seconda nel Gruppo B della FIBA ​​U16 Women’s European Challenger 2021 e unica seconda squadra di qualsiasi gruppo che ha fatto non si qualificano (la qualificazione in quel girone è stata assegnata all’Ungheria ospitante che è arrivata terza).

Coppa del Mondo di basket femminile FIBA ​​2022

La Russia viene ritirata dalla FIBA ​​Women’s Basketball World Cup 2022 che si giocherà in Australia dal 22 settembre al 1 ottobre. La squadra sostitutiva è Porto Rico, come deciso lo scorso marzo date le circostanze che circondano il torneo di qualificazione della FIBA ​​Women’s Basketball World Cup 2022 a Washington D.C.

• Le squadre della RBF e della BBF devono essere ritirate dalle seguenti competizioni FIBA ​​3×3 a squadre nazionali:

Coppa del Mondo FIBA ​​3×3 2022

La Russia si ritira dalla Coppa del Mondo FIBA ​​3×3. Saranno invitate a partecipare le prossime squadre classificate, Israele per le donne e Slovenia per gli uomini.

FIBA 3×3 U23 Nations League 2022

La Russia viene ritirata dalla FIBA ​​3×3 U23 Nations League. Non ci saranno squadre sostitutive.

FIBA 3×3 Europe Cup (Qualificazioni) 2022

La Bielorussia viene ritirata dalla FIBA ​​3×3 Europe Cup Qualifiers 2022. Non ci saranno squadre sostitutive.

La Russia viene ritirata dalla FIBA ​​3×3 Europe Cup 2022. Le squadre sostitutive si qualificheranno attraverso le FIBA ​​3×3 Europe Cup Qualifiers 2022.

FIBA 3×3 U17 Qualificazioni Coppa Europa 2022

La Bielorussia viene ritirata dalla FIBA ​​3×3 U17 Europe Cup Qualifiers 2022. Non ci saranno squadre sostitutive.

Coppa del Mondo FIBA ​​3×3 U18 2022

La Bielorussia viene ritirata dalla FIBA ​​3×3 U18 World Cup 2022. Le prossime squadre classificate, Belgio femminile e Lituania maschile, saranno invitate a partecipare.

• Le squadre che rappresentano club o città russi o bielorussi, così come i giocatori russi e bielorussi, non possono registrarsi e le qualificazioni non si terranno in Russia o Bielorussia per i seguenti eventi FIBA ​​3×3 Pro Circuit:

Tour mondiale FIBA ​​3×3

Sfidanti FIBA ​​3×3

Serie FIBA ​​3×3 femminile

Il board di FIBA Europe ​​e il consiglio della Basketball Champions League sono stati invitati a prendere decisioni corrispondenti per le rispettive squadre nazionali e competizioni per club, che saranno comunicate nei prossimi giorni. La FIBA ​​continuerà a monitorare da vicino la situazione e prendere ulteriori decisioni secondo necessità.

Fonte: FIBA