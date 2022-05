Virtus Bologna-Polonara, il sogno di mercato è realizzabile?

Virtus Bologna Polonara – La Virtus Bologna, ora che è certa di poter partecipare alla prossima EuroLega, sta pensando di realizzare un mercato estivo da sogno e il primo nome della lista è quello dell’italiano Achille Polonara.

L’italiano ex Sassari e Reggio Emilia al momento è al Fenerbahce, dove ha fatto bene, ma potrebbe desiderare di tornare in Italia per stare più vicino alla sua Ancona, che è a poche ore di macchina da Bologna. Purtroppo però al momento non ci sono possibilità di uscita dal contratto con i turchi però sappiamo benissimo che questi dettagli, con l’avanzare dell’estate, si possono sistemare. Perché di dettagli si trattano.

Di certo non sarà semplice riportare in Italia @ilpupazzo33 però il progetto della Segafredo è davvero ambizioso e le possibilità che la trattativa possa cominciare ci sono. Poi la concretizzazione è un altro conto. Il mercato è fatto di tante variabili impazzite. Però la Virtus ci ha abituato a colpi stratosferici negli ultimi mesi: da Teodosic a Shangelia, passando per Belinelli, Mannion e Hackett. Tutti quanti acquisti impensabili prima che si concretizzassero.

Stiamo a vedere, di sicuro possiamo dire che ne parleremo anche nei prossimi mesi. Tranquilli che questo non sarà l’ultimo articolo su questo sogno di mercato.

Fonte: La Prealpina

