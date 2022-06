La finale Scudetto sarà ancora Milano contro Virtus Bologna

Si chiude 3-0 anche la serie tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari, dopo lo sweep rifilato dalla Virtus Bologna a Tortona. In Gara-3 al PalaSerradimigni, i sardi resistono solo nel primo quarto: poi Milano dilaga e alla fine vince 69-87.

Partita forte 16-8, Sassari si fa recuperare e dopo i primi 10′ è avanti 19-17. Totalmente ribaltata l’inerzia nel secondo quarto: l’Olimpia apre con un parziale di 0-8 e da lì in poi la gara è in discesa. Gli ospiti rimangono in vantaggio e toccano anche il +13 sul finale del primo tempo. Il secondo rimane un monologo biancorosso: Baldasso (17 punti in 18′ con 5/10 da tre) e Rodriguez (12 punti) guidano l’Olimpia alla finale Scudetto.

Per il secondo anno di fila, il titolo verrà assegnato da una finale tra Milano e Virtus Bologna. L’anno scorso era finita con un 4-0 bianconero, quest’anno l’Olimpia proverà a vendicarsi.

Foto: Legabasket